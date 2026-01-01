Илья Помазун

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Футбол
ЦСКА обыграл «Урал». Помазун пропустил впервые за месяц
#ЦСКА
Футбол
ЦСКА снова отдал Помазуна в аренду «Уралу». В прошлый раз его вернули оттуда досрочно
#Илья Помазун
Футбол
Акинфеев вернулся в основной состав ЦСКА. Он пропустил два матча РПЛ
#Игорь Акинфеев
Футбол
Помазун вернулся в ЦСКА, в клубе заболел Акинфеев
#Илья Помазун
Футбол
Помазун дважды подряд стал лучшим игроком матча. За всю карьеру он сыграл в РПЛ четыре игры
#Илья Помазун
Футбол
Помазун впервые за три года сыграл матч РПЛ и сразу стал его лучшим игроком
#Илья Помазун