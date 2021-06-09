ЦСКА снова отдал Помазуна в аренду «Уралу». В прошлый раз его вернули оттуда досрочно

ЦСКА продлил контракт с Ильей Помазуном до 2026 года и отдал его в аренду «Уралу» на ближайший сезон.

Это будет его вторая аренда в «Урал». Он уже играл там в первой половине сезона-2020/21.

ЦСКА досрочно прервал ее из-за болезни своего основного вратаря Игоря Акинфеева. Такой пункт клуб прописал в арендном соглашении.

В «Урале» Помазун впервые в карьере отыграл в старте больше трех матчей подряд. Всего он провел 17 игр: 20 пропущенных голов и пять матчей без пропущенных мячей. Несколько раз болельщики признали его лучшим игроком месяца.

Помазуну 24 года, он воспитанник ЦСКА. Дебютировал за основную команду в 2017 году, но по-прежнему остается запасным. Всего у него десять игр за основу ЦСКА: 11 пропущенных голов, три матча без пропущенных мячей.