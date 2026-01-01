Илья Помазун

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ЦСКА в последний день окна забрал основного вратаря «Урала» – из-за болезни Акинфеева. Что это означает?
#Илья Помазун
Помазун вытащил для «Урала» матч с «Зенитом». До этого сезона он выходил в РПЛ два раза
#Илья Помазун