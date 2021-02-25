ЦСКА в последний день окна забрал основного вратаря «Урала» – из-за болезни Акинфеева. Что это означает?
Илья Помазун вернулся в ЦСКА. «Урал» арендовал его в начале сезона-2020/21, но отдал обратно по соглашению. Президент «Урала» Григорий Иванов пояснил: в контракте прописан возможный уход Помазуна обратно в ЦСКА в любое трансферное окно.
Почему это произошло
Причина: болезнь Игоря Акинфеева.
Что сказал Иванов: «ЦСКА отозвал Помазуна, потому что у них заболел основной вратарь».
Что сказал ЦСКА: «Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ. Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба».
Какая еще есть информация: Metaratings.ru инсайдит, что Акинфеев и Игорь Дивеев заразились коронавирусом. Оба не сыграют с «Локомотивом» 27 февраля.
Как Помазун раньше играл за ЦСКА: три адовых дебюта в трех разных турнирах
• Он родился летом 1996 года в Калининграде, когда его отец Александр Помазун играл за «Балтику». Тот сезон – лучший в истории клуба и один из самых успешных в карьере отца, установившего рекорд чемпионата по сухим матчам (16).
• В Москву переехал в раннем детстве, когда отец заиграл за «Торпедо-ЗИЛ». В этом же клубе занялся футболом, а в 15 лет перебрался в ЦСКА. Там выступал за молодежку, участвовал в Юношеской ЛЧ.
• Дебют в главной команде – жуть: поражение от «Рубина», где Помазун запустил два гола к десятой минуте. «Должны были больше помочь Помазуну», – говорил Виктор Гончаренко. Через месяц – матч на Кубок против «Авангарда» и вылет. Через год – дебют в ЛЧ и 0:3 от «Ромы». «После игры думал: слава богу, не пятнадцать забили», – вспоминал Помазун.
• Три сезона в ЦСКА – восемь матчей и девять пропущенных мячей во всех турнирах. Аренда в «Урал» была логичной, и там Помазун начал с приза лучшему игроку матча против «Локомотива». Следующая игра с «Краснодаром» – снова много сейвов. В матче с «Ахматом» Помазун вытащил пенальти Ильина и почти отразил пенальти Бериши.
• Если Помазун получит желтую карточку в игре ЦСКА, а Акинфеев к тому моменту продолжит лечение, то в следующем матче клуб выпустит третьего вратаря. У Помазуна уже есть три желтые за этот сезон в «Урале».
Чем он хорош
В «Урале» Помазун впервые в карьере отыграл больше трех матчей в старте подряд. И сразу показал хороший уровень. «Урал» несколько раз признавал его лучшим игроком месяца. Помазун в топе вратарей этого сезона по проценту сейвов.
Тренер вратарей «Урала» недавно рассказывал о сильных и слабых качествах Помазуна. Сильные:
• Здорово читает игру.
• Хорош в воротах: классно выбирает позицию, прекрасно ловит и отбивает мяч.
• Еще плюсы: тактика, выбор позиции, техника перемещения.
Недостатки:
• Организация атак.
• Перехваты: вратарь должен занимать более активную позицию, чтобы прерывать передачи.
В общем, за полсезона Помазун стал очень важен для «Урала» и показал, что сильнее конкурента Годзюра. Поэтому его возвращение в ЦСКА в последний день трансферного окна – реальный удар для клуба.
Так зачем он ЦСКА сейчас? Неужели ради одного матча?
Отдавая Помазуна в аренду, ЦСКА продлил с ним контракт до 2025 года. Сразу обозначил, что рассчитывает на него в будущем. Но отозвать его зимой, в последний трансферный день – спорное решение.
Дальше – наши предположения и вопросы к ЦСКА.
Понятно, что ЦСКА не заботится об «Урале». Но клуб же должен думать о Помазуне и его развитии. Неужели пару матчей, в которых Помазун заменит Акинфеева, того стоят? Очевидно, что Акнифеев выздоровеет, а Помазун сядет в запас. Есть хорошая вероятность, что ему дадут всего одну игру – 27 февраля с «Локомотивом». Следующий тур – 8 марта, Акинфеев вполне может вернуться к тому времени.
Помазун любит ЦСКА, называет себя армейцем и хочет заменить Акинфеева после его ухода. Но сейчас, вместо постоянной практики в «Урале», снова будет только тренироваться.
Возможно, ЦСКА не просто возвращает Помазуна на пару матчей. Вдруг клуб допускает (или знает), что Акинфеев завершит карьеру после этого сезона? И начинает подготовку Помазуна к основе сейчас. Либо у Акинфеева сейчас что-то серьезнее коронавируса. В другом случае возвращение Помазуна выглядит цинично: по отношению и к нему, и к «Уралу».