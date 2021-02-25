ЦСКА в последний день окна забрал основного вратаря «Урала» – из-за болезни Акинфеева. Что это означает?

Почему это произошло

Причина: болезнь Игоря Акинфеева.

Что сказал Иванов: «ЦСКА отозвал Помазуна, потому что у них заболел основной вратарь».

Что сказал ЦСКА: «Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ. Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба».

Какая еще есть информация: Metaratings.ru инсайдит, что Акинфеев и Игорь Дивеев заразились коронавирусом. Оба не сыграют с «Локомотивом» 27 февраля.

Как Помазун раньше играл за ЦСКА: три адовых дебюта в трех разных турнирах

• Он родился летом 1996 года в Калининграде, когда его отец Александр Помазун играл за «Балтику». Тот сезон – лучший в истории клуба и один из самых успешных в карьере отца, установившего рекорд чемпионата по сухим матчам (16).

• В Москву переехал в раннем детстве, когда отец заиграл за «Торпедо-ЗИЛ». В этом же клубе занялся футболом, а в 15 лет перебрался в ЦСКА. Там выступал за молодежку, участвовал в Юношеской ЛЧ.