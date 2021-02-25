Илья Помазун
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Помазун вернулся в ЦСКА, в клубе заболел Акинфеев
2 часа назад
«Урал» арендовал Илью Помазуна у ЦСКА в начале сезона, но перед весенними матчами вернул его обратно.
- Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил: «ЦСКА отозвал Помазуна, потому что у них заболел основной вратарь Игорь Акинфеев».
- ЦСКА подтвердил информацию о болезни Акинфеева: «Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ. Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба».
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