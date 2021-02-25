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#Илья Помазун #Футбол #РПЛ #ЦСКА #Игорь Акинфеев #Урал

Помазун вернулся в ЦСКА, в клубе заболел Акинфеев

2 часа назад

«Урал» арендовал Илью Помазуна у ЦСКА в начале сезона, но перед весенними матчами вернул его обратно.

  • Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил: «ЦСКА отозвал Помазуна, потому что у них заболел основной вратарь Игорь Акинфеев».
  • ЦСКА подтвердил информацию о болезни Акинфеева: «Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ. Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба».
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