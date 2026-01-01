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Русский хоккеист порвал щеку в матче американской лиги. Теперь у него шрам, как у Джокера
#Никита Щербак
Другая сторона карьеры Коростелева – от него отказались в НХЛ и в родном ЦСКА
#Никита Коростелев
На лед навалили 45 тысяч плюшевых игрушек. Фанаты кидали с трибун, а хоккеисты прыгали
#Хоккей