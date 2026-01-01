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Хоккейный клуб из АХЛ установил мировой рекорд: фанаты выбросили на лед более 52 тысяч игрушек
#АХЛ
Хоккей
В НХЛ впервые за пять лет забил белорусский игрок
#Егор Шарангович