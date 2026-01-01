Сергей Мозякин

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Хоккей
«Металлург» вывел из обращения номер Мозякина после завершения им карьеры. Он играл в клубе с 2011 года
#Сергей Мозякин
Хоккей
Мозякин завершил карьеру в 40 лет. Он лучший бомбардир в истории КХЛ
#Сергей Мозякин
Хоккей
Сын Мозякина дебютировал за «Металлург». Сыграл в КХЛ вместе с отцом
#Андрей Мозякин
Хоккей
Мозякин первым набрал 900 очков в КХЛ
#Сергей Мозякин
Хоккей
«Металлург» продлил контракт с Мозякиным
#Сергей Мозякин
Хоккей
Самые высокооплачиваемые игроки КХЛ ни разу не забили в серии с «Салаватом»
#КХЛ