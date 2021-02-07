Андрей Мозякин
КХЛ
Хоккей
Сергей Мозякин
Сын Мозякина дебютировал за «Металлург». Сыграл в КХЛ вместе с отцом
вчера, 16:30
Андрей Мозякин дебютировал за «Металлург» в матче с «Барысом». В первом периоде он вышел на лед вместе с Сергеем Мозякиным.
До этого 19-летний Андрей Мозякин играл за команду «Стальные Лисы» в МХЛ. Там он набрал 16 очков за 39 матчей.
Сергей Мозякин перед игрой с «Барысом» имел 19 очков в сезоне КХЛ. Ему 39 лет. В январе Мозякин стал первым игроком в истории КХЛ, который сделал 500 ассистов.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые