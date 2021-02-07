Сын Мозякина дебютировал за «Металлург». Сыграл в КХЛ вместе с отцом

Андрей Мозякин дебютировал за «Металлург» в матче с «Барысом». В первом периоде он вышел на лед вместе с Сергеем Мозякиным.

До этого 19-летний Андрей Мозякин играл за команду «Стальные Лисы» в МХЛ. Там он набрал 16 очков за 39 матчей.

Сергей Мозякин перед игрой с «Барысом» имел 19 очков в сезоне КХЛ. Ему 39 лет. В январе Мозякин стал первым игроком в истории КХЛ, который сделал 500 ассистов.