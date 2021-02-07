Андрей Мозякин
КХЛ
Хоккей
Сергей Мозякин
Поделиться:
Комментарии:
0
#Андрей Мозякин #КХЛ #Хоккей #Сергей Мозякин

Сын Мозякина дебютировал за «Металлург». Сыграл в КХЛ вместе с отцом

вчера, 16:30

Андрей Мозякин дебютировал за «Металлург» в матче с «Барысом». В первом периоде он вышел на лед вместе с Сергеем Мозякиным.

До этого 19-летний Андрей Мозякин играл за команду «Стальные Лисы» в МХЛ. Там он набрал 16 очков за 39 матчей.

Сергей Мозякин перед игрой с «Барысом» имел 19 очков в сезоне КХЛ. Ему 39 лет. В январе Мозякин стал первым игроком в истории КХЛ, который сделал 500 ассистов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Овечкин набрал четыре очка за матч. Но «Вашингтон» проиграл
Марло из «Сан-Хосе» вышел на 4-е место по числу матчей в НХЛ
Овечкин вышел на седьмое место в истории по голам в НХЛ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Андрей Мозякин
#КХЛ
#Хоккей
#Сергей Мозякин