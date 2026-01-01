Павел Бучневич

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Бучневич получил первую дисквалификацию в НХЛ. Он подрался в матче, где его клуб «мстил» за травму Панарина
#Павел Бучневич
Хоккей
Игрок «Вашингтона» оштрафован после драки в матче НХЛ. Он ударил Бучневича и травмировал Панарина
#Том Уилсон
Хоккей
Два российских хоккеиста НХЛ попали в аварию. Бучневич не пострадал, у Шестеркина – перелом ребра
#НХЛ