Патрик Марло

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В НХЛ впервые за 60 лет обновлен рекорд по матчам в регулярном сезоне. Игрок «Сан-Хосе» провел 1768 игр
#Патрик Марло
Хоккей
Патрик Марло из «Сан-Хосе» повторил рекорд Горди Хоу по числу матчей в НХЛ
#Патрик Марло
Хоккей
Марло вышел на второе место в истории НХЛ по количеству матчей
#Патрик Марло
Хоккей
Марло из «Сан-Хосе» вышел на 4-е место по числу матчей в НХЛ
#Патрик Марло
Хоккей
Марло перешел в «Сан-Хосе». Ему осталось 45 матчей до абсолютного рекорда НХЛ
#Патрик Марло