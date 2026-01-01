Никита Сошников

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ЦСКА обменял Сошникова в «Авангард». Контракт подписан до конца сезона
#КХЛ
Хоккей
Уникальность матчей «Салавата» и «Витязя»: у победителей забрасывает один игрок, счет всегда одинаковый
#Салават Юлаев