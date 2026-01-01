Мориц Зайдер

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Судья перед матчем Канады и Германии попросил всех повеселиться. Ну, повеселились – 16:2
#Канада U20
Драфт НХЛ-2019: «Ванкувер» взял Подколзина, «Детройт» сотворил главную сенсацию
#НХЛ