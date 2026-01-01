Михаил Абрамов

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Какой мы запомним эту сборную России
#Россия U20
Сборная России потеряла игрока, который взбодрил ее на групповом этапе МЧМ
#Михаил Абрамов
Швеция 14 лет не проигрывала в группе МЧМ. Россия испортила великий рекорд
#МЧМ-2021