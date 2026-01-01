Коннор Макдэвид

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Капитан «Эдмонтона» Макдэвид удален до конца матча НХЛ за толчок. После этого его клуб трижды пропустил и проиграл
#Коннор Макдэвид
Хоккей
Макдэвид набрал 600 очков за 421 матч в НХЛ. Это шестой показатель в истории лиги
#Коннор Макдэвид
Хоккей
Макдэвид – самый ценный игрок сезона НХЛ. Он набрал в голосовании 1000 очков
#Коннор Макдэвид
Хоккей
Клубы НХЛ сыграли первые матчи после паузы из-за коронавируса
#НХЛ
Хоккей
Макдэвид три года подряд побеждал в забегах на скорость на Матче звезд НХЛ. Теперь занял второе место
#Коннор Макдэвид