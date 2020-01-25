Коннор Макдэвид
НХЛ
Хоккей
Мэтью Барзэл
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#Коннор Макдэвид #НХЛ #Хоккей #Мэтью Барзэл

Макдэвид три года подряд побеждал в забегах на скорость на Матче звезд НХЛ. Теперь занял второе место

25 января 2020, 11:14

Недавно мы рассказывали о Матче звезд КХЛ (тут и тут). Теперь такое мероприятие проводит НХЛ. Формат похожий: в один день хоккеисты соревнуются в конкурсах на силу, скорость и креатив, дальше – сами игры звезд. Из всех конкурсов больше интересен результат забега на скорость.

Первая тройка в 2020-м:

1. Мэтью Барзэл («Нью-Йорк Айлендерс») – 13,175

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 13,215

3. Крис Крайдер («Нью-Йорк Рейнджерс») – 13,509

Победители скоростных забегов в предыдущие годы:

2019. Коннор Макдэвид

2018. Коннор Макдэвид

2017. Коннор Макдэвид

Макдэвид был первым игроком в истории, который выиграл скоростной забег три раза. Улучшить достижение не получилось.

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