Коннор Макдэвид
НХЛ
Хоккей
Мэтью Барзэл
Макдэвид три года подряд побеждал в забегах на скорость на Матче звезд НХЛ. Теперь занял второе место
25 января 2020, 11:14
Первая тройка в 2020-м:
1. Мэтью Барзэл («Нью-Йорк Айлендерс») – 13,175
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 13,215
3. Крис Крайдер («Нью-Йорк Рейнджерс») – 13,509
Победители скоростных забегов в предыдущие годы:
2019. Коннор Макдэвид
2018. Коннор Макдэвид
2017. Коннор Макдэвид
Макдэвид был первым игроком в истории, который выиграл скоростной забег три раза. Улучшить достижение не получилось.
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