Коннор Макмайкл

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Макмайкл забил России на двух разных МЧМ
#Коннор Макмайкл
Хоккей
Два игрока этой сборной Канады забивали России в финале МЧМ-2020
#Канада U20
Хоккей
Четыре игрока Канады входят в топ-10 бомбардиров МЧМ-2021. Из России – 0
#МЧМ-2021