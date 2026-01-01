Дмитрий Яшкин

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Хоккей
Лучший снайпер КХЛ Яшкин ушел в «Аризону»
#Дмитрий Яшкин
Хоккей
Шипачев – самый высокооплачиваемый игрок КХЛ, в топ-4 – Яшкин, Коварж и Хартикайнен
#КХЛ
Хоккей
Яшкин – MVP регулярного чемпионата КХЛ
#Дмитрий Яшкин