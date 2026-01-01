Дмитрий Яшкин

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Хоккеист «Динамо» забил носом. Потом спокойно встал и порадовался 👃🏻
#Дмитрий Яшкин
20 шайб за пять матчей, рекорды, лидерство – так выглядит настоящее «Динамо»
#Динамо (х)