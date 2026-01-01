Денис Гурьянов

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Хоккей
«Даллас» провел первый матч в сезоне НХЛ. Выиграл 7:0, Радулов дважды забил
#Даллас (х)
Хоккей
Четыре россиянина набрали очки в матче Кубка Стэнли «Даллас» – «Колорадо»
#НХЛ
Хоккей
Гурьянов сделал покер в плей-офф НХЛ – первым среди россиян
#Денис Гурьянов
Хоккей
Атака «Далласа» в новом сезоне НХЛ – боль. Там резервист Гурьянов забивает чаще Радулова
#Денис Гурьянов