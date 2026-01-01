Давид Пастрняк

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Драйзайтль – лучший бомбардир регулярки НХЛ, Овечкин и Пастрняк разделили лидерство по голам
#Александр Овечкин
Хоккей
Пастрняк – первый в списке бомбардиров сезона НХЛ. Он обогнал Овечкина, который снова не забил
#Давид Пастрняк