Давид Пастрняк

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Marshmello – диджей в огромной маске, который собирает стадионы, дает концерт внутри Fortnite и играет в хоккей. Он выступит на финале Лиги чемпионов
#музыка
Учимся рекламе у НХЛ: после удаления игрока показали видео, как он за две минуты успевает сгонять за кофе
#НХЛ