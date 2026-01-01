Антон Худобин

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Хоккей
«Даллас» выставил Худобина на драфт отказа. Он выступает в НХЛ с 2007 года
#Антон Худобин
Хоккей
«Даллас» провел первый матч в сезоне НХЛ. Выиграл 7:0, Радулов дважды забил
#Даллас (х)
Хоккей
«Даллас» обыграл «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли. Счет в серии – 3:2 в пользу «Тампы»
#Даллас (х)
Хоккей
«Тампа» победила «Даллас» в третьей игре финала Кубка Стэнли. Кучеров набрал два очка
#Тампа-Бэй
Хоккей
«Даллас» обыграл «Тампу» в первой игре финала Кубка Стэнли. Худобин – главная звезда матча
#Антон Худобин
Хоккей
Радулов забросил победную шайбу в овертайме. Худобин – первая звезда игры с «Вегасом»
#Даллас
Хоккей
У Худобина первый шатаут в плей-офф НХЛ, «Даллас» выиграл первый матч финала конференции
#Антон Худобин