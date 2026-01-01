Илья Воробьев

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Что не так с «Магниткой». Последнее место в таблице, провал Воробьева, спад Мозякина и вратарей
#Металлург Магнитогорск
«Металлург» выносят, но он снова в 2016-м: Илья Воробьев, провальный старт, амбиции на чемпионство
#Металлург Магнитогорск
Сборная России и СКА меняют главного тренера. Это снова один человек
#Алексей Кудашов