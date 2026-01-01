Сент-Луис (х)

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Хоккеист Тарасенко пришел на интервью с детьми. Плохая идея: один постоянно перебивал, а второй бегал сзади 💙
#Владимир Тарасенко
«Сон переоценен». НХЛ продолжает шутить над овертаймами в плей-офф
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#НХЛ
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