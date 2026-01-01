Тайгер Вудс

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Гольфист отвечает на стыдные вопросы. Почему там только богатые? Не одиноко в игре? В чем вообще спорт, если вы просто стоите?
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#гольф
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Мейвезер – самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия. Он заработал почти миллиард долларов
#Флойд Мейвезер
Тайгер Вудс пережил развод, боль и депрессию. А в 43 года вернулся и выиграл главный турнир мира
#Тайгер Вудс