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Лента
Матч-центр
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Генк
Генк
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Сайт
www.krcgenk.be/
Страна
Бельгия
Стадион
Кристал Арена
Тренер
Ханнес Вольф
Х. Вольф
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Кулибали подрался за «сенегальского бедняка» и стащил кошелек мамы, чтобы раздать деньги нищим. Как Сенегал, он любит только Неаполь
#Калиду Кулибали
15 мая, 14:48
Куртуа выиграл Примеру за два клуба из Мадрида. До него так смог только один игрок
#Тибо Куртуа
17 июля, 01:52
Ночевать в казармах, продавать арахис на улицах, жить в чужой семье – это путь из Нигерии в АПЛ
#Уилфред Ндиди
15 апреля, 20:29
Хет-трик за тайм в дебютном матче ЛЧ – это галерея эмоций
#Эрлинг Холанд
17 сентября 2019, 23:53