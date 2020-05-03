ЧМ-2006

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Тренер сборной Франции любил астрологию. По знакам зодиака узнавал характеры игроков и подбирал состав
#Раймон Доменек
Однажды Руни наступил на пах португальцу, а Роналду сдал его судье. Не поверите: этот конфликт их сблизил
#Криштиану Роналду
Как сборная России играла решающие матчи в октябре. Ужас с Украиной, счастье с Англией и много выходов на Евро и ЧМ
#Россия
Умер Леннарт Юханссон. Он создал современную Лигу чемпионов, боролся против расизма и продвигал хоккей с мячом
#Леннарт Юханссон