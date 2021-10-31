Чемпионат Катара

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Хамес стал героем в Катаре – помог спасти жизнь игроку, который перенес сердечный приступ
#Хамес Родригес
Хамес набросился на судью из-за желтой и получил за это красную. Уходя, он похлопал у него перед лицом и сорвал майку
#Хамес Родригес
Хави идеально провел время в Катаре. Помогал беженцам, много забивал, выигрывал в лотерею
#Хави
#Хави