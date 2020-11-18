Испания
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Испания
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Луис Энрике
Л. Энрике
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Косово потребовало у испанского журналиста вслух произнести название страны. Это нервы: Испания публично не признавала Косово перед их матчем
#Косово
31 марта, 15:25
Испания в гневе: сборная отказалась от культового логотипа-отсылки на художника Миро. Он голодал ради вдохновения, а его картину везде возил Хемингуэй
#Жоан Миро
26 марта, 16:40
Германию казнил 20-летний Торрес, который собирает газеты со своими интервью и носит тату «Я отказываюсь тонуть»
#Ферран Торрес
18 ноября 2020, 14:40
6:0? 6:0! Испанцы влупили Германии крупнейшее поражение в истории
#Лига наций
18 ноября 2020, 01:22
Рамос не забил сразу два пенальти против Швейцарии. До этого – 25 голов подряд
#Серхио Рамос
15 ноября 2020, 00:52
Гути − гений, которого мы не ценили, не замечали, ругали. Сейчас он сам учит: забудьте про Гути
3
#Гути
22 октября 2020, 14:01
3
Разбираем Хави и Иньесту. Чем они отличаются? Как именно творили? Что по характеру?
2
#Андрес Иньеста
02 июня 2020, 11:05
2
Испания скандалит из-за тренеров. Морено вывел на Евро, был уволен в раздевалке и теперь уверен: это предательство
#Испания
19 ноября 2019, 17:13
# новости спорта
Германия не проигрывает с 2001 года в матчах квалификации ЧМ. Рекорд – у Испании, 65 игр с 1993-го
29 марта, 10:42
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
Определились даты матчей плей-офф Лиги нации
03 декабря 2020, 20:10
Италия, Бельгия, Франция и Испания сыграют в полуфинале Лиги наций. В прошлом турнире состав был полностью другой
19 ноября 2020, 11:04
Испания вышла в полуфинал Лиги наций
18 ноября 2020, 01:53
У Германии самое крупное поражение в официальных матчах – 0:6
18 ноября 2020, 00:49
Впервые за 62 года Германия пропустила три гола за первый тайм
18 ноября 2020, 00:00
У Мораты 9 очков по «гол+пас» в 10 матчах сезона. Голевое действие каждые 83 минуты
17 ноября 2020, 19:48
Секреты произношения испанских фамилий. Хави – это Шави, Касильяс – Касийяс, а Вилья вообще – Бийя
#Испания
10 октября 2019, 11:23
Кто может выйти на Евро, а кто потерял шансы, но может попасть через Лигу наций
#Евро-2020 (квалификация)
16 октября 2019, 00:05
Исторический состав Испании – 11 человек из 11 разных клубов
#Испания
12 октября 2019, 23:57
Как дела с отбором Евро. Расклад по каждой группе – у кого все ок, кто проваливается, чего ждать
#Евро-2020 (квалификация)
11 сентября 2019, 10:51
Жить в Кургане и болеть за «Эйбар». Через 5000 км − дружба с клубом, интервью европейским медиа, запуск официального фан-клуба
#Эйбар
28 августа 2019, 12:20
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
12 августа 2019, 13:42
Почему мы надолго запомним этот молодежный Евро U-21
#Евро-2019 (U-21)
30 июня 2019, 23:35
9 лет назад стартовал ЧМ-2010. Фотохроника турнира
#ЧМ-2010
11 июня 2019, 17:21