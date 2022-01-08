Испанский клуб выступает на пресс-конференциях с огромной стопкой бекона – это от спонсора, который размещает мясо даже на форме

Это реклама Torrezno de Soria – производителя торрезнос – классической испанской закуски. Это жареный бекон в маринаде с паприкой.

У «Нумансии» со спонсором трехлетний контракт. Клуб говорит, что ему важно поддерживать местного производителя.

Еще Torrezno de Soria спонсирует волейбольную команду. Ей вообще сделали футболки с беконом.