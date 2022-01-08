Сегунда B
Испания
Испанский клуб выступает на пресс-конференциях с огромной стопкой бекона – это от спонсора, который размещает мясо даже на форме
вчера, 21:13
«Нумансия» играет в четвертом по статусу дивизионе Испании. И о команде заговорили сейчас не из-за результатов. Все обратили внимание на стол клуба во время пресс-конференций.
Там стоит огромная стопка жареного бекона.
И такая милая реклама с участием двух футболистов.
Даже лучший игрок «Нумансии» фотографировался с куском бекона.
Это реклама Torrezno de Soria – производителя торрезнос – классической испанской закуски. Это жареный бекон в маринаде с паприкой.
У «Нумансии» со спонсором трехлетний контракт. Клуб говорит, что ему важно поддерживать местного производителя.
Еще Torrezno de Soria спонсирует волейбольную команду. Ей вообще сделали футболки с беконом.
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