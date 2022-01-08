Сегунда B
Испания
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#Сегунда B #Испания

Испанский клуб выступает на пресс-конференциях с огромной стопкой бекона – это от спонсора, который размещает мясо даже на форме

вчера, 21:13

«Нумансия» играет в четвертом по статусу дивизионе Испании. И о команде заговорили сейчас не из-за результатов. Все обратили внимание на стол клуба во время пресс-конференций. 

Там стоит огромная стопка жареного бекона. 

И такая милая реклама с участием двух футболистов. 

Даже лучший игрок «Нумансии» фотографировался с куском бекона.

Это реклама Torrezno de Soria – производителя торрезнос – классической испанской закуски. Это жареный бекон в маринаде с паприкой. 

У «Нумансии» со спонсором трехлетний контракт. Клуб говорит, что ему важно поддерживать местного производителя.

Еще Torrezno de Soria спонсирует волейбольную команду. Ей вообще сделали футболки с беконом. 

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