Бибиана Штайнхаус

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💕 История любви двух главных судей Европы. Сначала встречались тайно, но ради нее Уэбб ушел от жены с тремя детьми
#Говард Уэбб
Первая женщина-судья в Германии. Работала в полиции, ссорилась с Гвардиолой и бесила игроков
#Бибиана Штайнхаус
«Она вдохновляет и борется с душными стереотипами». Авторы «Гола» − о любимых женщинах в футболе
#Ада Хегерберг