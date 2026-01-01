Илья Геркус

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Уход Семина − это нормально (хотя формат ужасный)
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#Юрий Семин
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«Локомотив» подал в суд на Геркуса. Пока не очень понятно, за что именно
#Илья Геркус
Все ругали Z+ за мат и жесткость. Теперь его превратили в шоу для детей
#Z+