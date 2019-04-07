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#Z+ #РПЛ #Зенит #Андрей Аршавин #Бранислав Иванович #Илья Геркус #Локомотив

Все ругали Z+ за мат и жесткость. Теперь его превратили в шоу для детей

07 апреля 2019, 22:30
Александр Плеханов

Если вы пропустили старт нового шоу «Зенита», то прошли мимо большого скандала. Громкий запуск онлайн-проекта Z+ состоялся еще перед матчем со «Спартаком». Из положительного тогда говорили о бесплатной трансляции в хорошем качестве.

Отрицательным было все остальное. Ведущая Мария Командная терялась в прямом эфире, Шнур и Лебедев сравнивали города с половыми органами и много матерились. По оценкам многих смотревших было ясно – ведущие явно перегнули с дерзостью

Здесь мата вы не услышите, но и без него все поймете. 

Теперь перед матчем разговаривали всего час, а слоган «Дерзкий как Дзюба» временно перестал работать.

Многое стало ясно уже из анонса:

После жесткой реакции поставили вопрос о возможном закрытии Z+. Перед игрой с «Оренбургом» его не выпускали, но на матч с «Локомотивом» действие возобновилось.

Тогда Z+ критиковали за то, что такую студию невозможно смотреть вместе с детьми. По новому эфиру показалось, что редакторы обратили внимание именно на этот момент.

Появление Ильи Геркуса – ожидаемое явление. Но с учетом того, что Геркус только недавно ушел с должности президента «Локомотива», выглядело немного странно, когда он разговаривал на канале «Зенита».

Геркус назвал «Зенит» родным и своим последним клубом, так как еще до «Локомотива» работал там на управленческой должности и занимался стратегией развития. От ответа на вопрос по фанатским предпочтениям Геркус ушел, но в прогнозах на матч назвал «Локо» фаворитом.

Опять же – никаких провокаций по взаимоотношениям Москвы и Санкт-Петербурга. Про города Геркус просто ответил, что ему нравятся оба. Странно, что при этом он был в кепке с логотипом хоккейного «Авангарда», а параллельно с выпуском Z+ местный СКА обыгрывал ЦСКА. 

Психолог анализировал Семина и Семака, Властимил Петржела вспоминал матчи с «Локомотивом», на стадионе в Санкт-Петербурге постоянно проводились включения со зрителями.

Новый выпуск Z+ отдавал каким-то чрезмерным спокойствием, а небольшой намек на дерзость случился в импровизированном самолете. В салон, где Андрей Аршавин с сонным лицом отвечал на вопросы и пытался шутить, залетели Игорь Чехов и Михаил Кукота.

Чехов и Кукота известны в комедийном мире. Например, они участвовали в шоу Comedy Баттл и выиграли резидентство в Comedy Club. Здесь их появление внесло драйв и немного взбодрило Аршавина.

Андрей сразу рассказал, что вернулся бы в футбол за 20 миллионов евро. Еще он почти не заказывает на дом еду и готовит сам – это тоже выяснили комики. 

Сам матч снова показывали бесплатно, а комментировали Занозин и Лукомский. Уже со старта трансляции они сразу дали ответ о том, для кого все это показывается. Первой комментаторской фразой стали слова: «Для пап и мам». 

В этом содержался и весь посыл нового Z+. Теперь его реально можно смотреть с детьми и не бояться, что весь смысл пропадет в потоке мата и чрезмерной дерзости. 

Прямо сейчас все еще остаются недовольные форматом Z+, но это уже не так дерзко и необычно, чтобы волновалась вся Россия.

В превью к матчу проскакивали не совсем обязательные кадры с тренировки «Зенита». Они не несли вообще никакой смысловой нагрузки и слишком быстро пролетели фоном на фоне остального.

В студии Григорян и Игонин рассказывали о достоинствах каждой из команд и переставляли фишки на столе. У них получилось рассказать о тактике команд без углубления в термины, а Григорян еще и пытался шутить.

Главный и самый важный акцент в этом выпуске сделали на детях. Для них показали мультфильм с озвучкой под матч, переделали игру «Принц Персии» в приключения Сердара Азмуна, а потом сделали три квеста-загадки. Там нужно было находить что-то общее на картинках с разными игроками.

Лучшая история с участием детей разыгралась через визит Бранислава Ивановича к ребятам из академии. Он обсудил с ними матч с «Локомотивом» и посоревновался в исполнении пенальти. В вопросе о крутости Месси и Роналду воспитанники «Зенита» безоговорочно выбрали лучшим Лионеля.

Футболистам «Зенита» они советовали бить Гилерме по углам. 

Все фото: Скриншоты с трансляции Z+
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