Все ругали Z+ за мат и жесткость. Теперь его превратили в шоу для детей

Если вы пропустили старт нового шоу «Зенита», то прошли мимо большого скандала. Громкий запуск онлайн-проекта Z+ состоялся еще перед матчем со «Спартаком». Из положительного тогда говорили о бесплатной трансляции в хорошем качестве.

Отрицательным было все остальное. Ведущая Мария Командная терялась в прямом эфире, Шнур и Лебедев сравнивали города с половыми органами и много матерились. По оценкам многих смотревших было ясно – ведущие явно перегнули с дерзостью.

Здесь мата вы не услышите, но и без него все поймете.