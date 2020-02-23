Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Жота 19
Жота 30
Хименес 50
3:0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 27 тур

АПЛ,

27 тур

Англия
23 февр. 2020, 17:00 МСК
23.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
19
Кастро
Хонни Кастро
80
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
27
Сайсс
Ромен Сайсс
90
18
Жота
Диогу Жота
19'
30'
19', 30'
64
9
Хименес
Рауль Хименес
50'
50'
72
Запасные
21
Радди
Джон Радди
29
Винагре
Рубен Винагре
49
Килман
Макс Килман
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт
37
Траоре
Адама Траоре
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
7
Нету
Педру Нету
Норвич Сити
мин
1
Крул
Тим Крул
90
5
Хэнли
Грант Хэнли
90
2
Ааронс
Макс Ааронс
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
7
Рупп
Лукас Рупп
59
25
Дуда
Ондрей Дуда
59
23
МакЛин
Кенни МакЛин
90
14
Кантвелл
Тодд Кантвелл
84
12
Льюис
Джамаль Льюис
90
22
Пукки
Теему Пукки
90
4
Годфри
Бен Годфри
90
Запасные
21
Ферманн
Ральф Ферманн
19
Трибулл
Том Трибулл
8
Вранчич
Марио Вранчич
18
Стиперманн
Марко Стиперманн
20
Дрмич
Йосип Дрмич
17
Буэндия
Эмилиано Буэндия
35
Айда
Адам Айда