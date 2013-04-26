Волга - Крылья Советов: 26 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
Каряка 37
1:1

Волга - Крылья Советов: 26 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Кабайеро 82
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
26 апр. 2013, 18:00 МСК
26.04.2013, 18:00 МСК
пятница
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Составы

Волга
мин
0
Кержаков
Михаил Кержаков
90
0
Кичин
Валерий Кичин
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Польчак
Петр Польчак
90
0
Полянин
Дмитрий Полянин
90
0
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
65
0
Ропотан
Адриан Ропотан
90
0
Каряка
Андрей Каряка
37'
37'
90
0
Путило
Антон Путило
74
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
0
Саркисов
Артур Саркисов
79
Запасные
0
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
0
Зайцев
Николай Зайцев
25
0
Булгару
Семен Булгару
-
0
Кастелен
Ромео Кастелен
16
0
Харитонов
Александр Харитонов
-
0
Дворнекович
Матия Дворнекович
-
0
Салугин
Александр Салугин
11
Крылья Советов
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Телес
Бруно Телес
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Воробьев
Роман Воробьев
90
0
Немов
Петр Немов
81
0
Драгун
Станислав Драгун
90
0
Максимов
Илья Максимов
90
0
Горо
Горо
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
60
Запасные
0
Макаров
Александр Макаров
-
0
Божин
Сергей Божин
-
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
-
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
0
Елисеев
Александр Елисеев
-
0
Портнягин
Игорь Портнягин
30
0
Кабайеро
Кабайеро
82'
9

События

Матч окончен 1:1
п
ПРОМАХ!
Кабайеро
82'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Кабайеро
81'
Замена
Кабайеро
Петр Немов
Замена
Александр Салугин
Артур Саркисов
79'
Замена
Ромео Кастелен
Антон Путило
74'
Замена
Николай Зайцев
Дмитрий Кудряшов
65'
60'
Замена
Игорь Портнягин
Сергей Корниленко
39'
Желтая карточка
Иван Таранов
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Андрей Каряка
37'

Прошлые матчи

05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:30
Крылья Советов
1 : 0
Волга
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:30
Крылья Советов
1
Волга
0
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 15:00
Волга
0 : 4
Крылья Советов
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 15:00
Волга
0
Крылья Советов
4
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 12:30
Волга
1 : 2
Крылья Советов
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 12:30
Волга
1
Крылья Советов
2
25.10.2013 25 окт. 2013 пт 18:00
Крылья Советов
2 : 2
Волга
25.10.2013 25 окт. 2013 пт 18:00
Крылья Советов
2
Волга
2
26.04.2013 26 апр. 2013 пт 18:00
Волга
1 : 1
Крылья Советов
26.04.2013 26 апр. 2013 пт 18:00
Волга
1
Крылья Советов
1
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 18:00
Крылья Советов
0 : 1
Волга
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 18:00
Крылья Советов
0
Волга
1
06.04.2012 06 апр. 2012 пт 13:00
Волга
0 : 0
Крылья Советов
06.04.2012 06 апр. 2012 пт 13:00
Волга
0
Крылья Советов
0
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 15:15
Крылья Советов
1 : 0
Волга
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 15:15
Крылья Советов
1
Волга
0
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:30
Крылья Советов
0 : 0
Волга
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:30
Крылья Советов
0
Волга
0
10.06.2011 10 июня 2011 пт 18:30
Волга
2 : 0
Крылья Советов
10.06.2011 10 июня 2011 пт 18:30
Волга
2
Крылья Советов
0

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