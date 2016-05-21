Волга

Нижний Новгород
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
19
Константин Гарбуз К. Гарбуз 		Защ 34 20 2 0 1 1
10
Андрей Козлов А. Козлов 		Нап 33 20 1 0 0 0
33
Наиль Замалиев Н. Замалиев 		Пол 32 20 0 0 3 0
25
Андрей Буйволов А. Буйволов 		Защ 35 18 3 0 3 0
6
Дмитрий Полянин Д. Полянин 		Защ 42 18 0 0 5 0
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
8
Тюмень
38 15 9 14 44:45 54
9
Сокол
38 14 11 13 43:38 53
10
Волга
38 14 9 15 39:37 51
11
Сибирь
38 14 9 15 47:50 51
12
Шинник
38 13 11 14 50:49 50
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Результаты
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:00
Волга
4 : 0
Енисей
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:00
38 тур
Волга
4
Енисей
0
Россия. ФНЛ , 38 тур
15.05.2016 15 мая 2016 вс 18:00
Волгарь
2 : 1
Волга
15.05.2016 15 мая 2016 вс 18:00
37 тур
Волгарь
2
Волга
1
Россия. ФНЛ , 37 тур
10.05.2016 10 мая 2016 вт 18:30
Волга
1 : 1
Шинник
10.05.2016 10 мая 2016 вт 18:30
36 тур
Волга
1
Шинник
1
Россия. ФНЛ , 36 тур
06.05.2016 06 мая 2016 пт 16:00
Оренбург
1 : 1
Волга
06.05.2016 06 мая 2016 пт 16:00
35 тур
Оренбург
1
Волга
1
Россия. ФНЛ , 35 тур
02.05.2016 02 мая 2016 пн 17:00
Волга
3 : 2
Томь
02.05.2016 02 мая 2016 пн 17:00
34 тур
Волга
3
Томь
2
Россия. ФНЛ , 34 тур
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