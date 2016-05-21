Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
19Константин Гарбуз К. Гарбуз
|Защ
|34
|20
|2
|0
|1
|1
|
10Андрей Козлов А. Козлов
|Нап
|33
|20
|1
|0
|0
|0
|
33Наиль Замалиев Н. Замалиев
|Пол
|32
|20
|0
|0
|3
|0
|
25Андрей Буйволов А. Буйволов
|Защ
|35
|18
|3
|0
|3
|0
|
6Дмитрий Полянин Д. Полянин
|Защ
|42
|18
|0
|0
|5
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
8
|38
|15
|9
|14
|44:45
|54
|
9
|38
|14
|11
|13
|43:38
|53
|
10
|38
|14
|9
|15
|39:37
|51
|
11
|38
|14
|9
|15
|47:50
|51
|
12
|38
|13
|11
|14
|50:49
|50
Результаты