Крылья Советов - Волга: 25 октября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Кабайеро 10
Павленко 56
2:2

Крылья Советов - Волга: 25 октября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
Бибилов 29
Даниленко 75
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
25 окт. 2013, 18:00 МСК
25.10.2013, 18:00 МСК
пятница
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Крылья Советов
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Надсон
Надсон
90
0
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
84
0
Немов
Петр Немов
90
0
Драгун
Станислав Драгун
77
0
Павленко
Александр Павленко
56'
56'
73
0
Горо
Горо
90
0
Кабайеро
Кабайеро
10'
10'
90
Запасные
0
Вавилин
Денис Вавилин
-
0
Муха
Ян Муха
-
0
Таранов
Иван Таранов
-
0
Верховцов
Дмитрий Верховцов
-
0
Семшов
Игорь Семшов
17
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
-
0
Воробьев
Роман Воробьев
-
0
Елисеев
Александр Елисеев
6
0
Кузьмичев
Виктор Кузьмичев
-
0
Корниленко
Сергей Корниленко
13
0
Делькин
Артем Делькин
-
0
Себайос
Себайос
-
Волга
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Родич
Милан Родич
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
90
0
Леандро
Леандро
90
0
Бибилов
Шота Бибилов
29'
29'
76
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Концедалов
Роман Концедалов
90
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Путило
Антон Путило
90
0
Мукенди
Мулумба Мукенди
65
Запасные
0
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
0
Комаров
Михаил Комаров
-
0
Бордиян
Виталий Бордиян
-
0
Полянин
Дмитрий Полянин
-
0
Булгару
Семен Булгару
-
0
Шуленин
Александр Шуленин
-
0
Ропотан
Адриан Ропотан
-
0
Дворнекович
Матия Дворнекович
-
0
Шелтон
Лутон Шелтон
14
0
Сычев
Дмитрий Сычев
-
0
Даниленко
Артем Даниленко
75'
25

События

Матч окончен 2:2
Замена
Александр Елисеев
Руслан Аджинджал
84'
Замена
Сергей Корниленко
Станислав Драгун
77'
76'
Замена
Лутон Шелтон
Шота Бибилов
75'
ГОЛ! 2:2
Артем Даниленко
Замена
Игорь Семшов
Александр Павленко
73'
65'
Замена
Артем Даниленко
Мулумба Мукенди
ГОЛ! 2:1
Александр Павленко
56'
Желтая карточка
Петр Немов
52'
41'
Желтая карточка
Евгений Алдонин
29'
ГОЛ! 1:1
Шота Бибилов
ГОЛ! 1:0
Кабайеро
10'

Прошлые матчи

05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:30
Крылья Советов
1 : 0
Волга
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 15:30
Крылья Советов
1
Волга
0
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 15:00
Волга
0 : 4
Крылья Советов
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 15:00
Волга
0
Крылья Советов
4
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 12:30
Волга
1 : 2
Крылья Советов
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 12:30
Волга
1
Крылья Советов
2
25.10.2013 25 окт. 2013 пт 18:00
Крылья Советов
2 : 2
Волга
25.10.2013 25 окт. 2013 пт 18:00
Крылья Советов
2
Волга
2
26.04.2013 26 апр. 2013 пт 18:00
Волга
1 : 1
Крылья Советов
26.04.2013 26 апр. 2013 пт 18:00
Волга
1
Крылья Советов
1
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 18:00
Крылья Советов
0 : 1
Волга
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 18:00
Крылья Советов
0
Волга
1
06.04.2012 06 апр. 2012 пт 13:00
Волга
0 : 0
Крылья Советов
06.04.2012 06 апр. 2012 пт 13:00
Волга
0
Крылья Советов
0
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 15:15
Крылья Советов
1 : 0
Волга
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 15:15
Крылья Советов
1
Волга
0
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:30
Крылья Советов
0 : 0
Волга
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:30
Крылья Советов
0
Волга
0
10.06.2011 10 июня 2011 пт 18:30
Волга
2 : 0
Крылья Советов
10.06.2011 10 июня 2011 пт 18:30
Волга
2
Крылья Советов
0

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