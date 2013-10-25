Крылья Советов

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Составы
мин
0
Горо
Горо
90
Запасные
мин
Запасные
События
Матч окончен 2:2
84'
77'
76'
Замена
75'
ГОЛ! 2:2
Замена
73'
65'
Замена
ГОЛ! 2:1
56'
Желтая карточка
52'
41'
Желтая карточка
29'
ГОЛ! 1:1
ГОЛ! 1:0
10'
Прошлые матчи
Новости
Большое интервью с Рыжиковым − ему 40, а он еще играет. Откуда силы? Что понял о жизни? О чем жалеет?
5
18 сентября 2020, 11:30
5
24 июля 2020, 17:30
8
03 марта, 18:09
10 ноября 2020, 15:42
16 октября 2020, 11:26
31 июля 2020, 17:45
28 июля 2020, 10:38
25 июля 2020, 20:15