Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
2:0
Матч завершен
Мурсия
Мурсия
Примера, 4 тур

Примера,

4 тур

Испания
23 сент. 2007, 18:00 МСК
23.09.2007, 18:00 МСК
воскресенье
Составы