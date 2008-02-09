Матч завершен
Мурсия
Мурсия
0:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 23 тур

Примера,

23 тур

Испания
9 февр. 2008, 22:00 МСК
9.02.2008, 22:00 МСК
суббота
Составы