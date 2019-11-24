Матч завершен
Тулуза
Тулуза
0:2
Матч завершен
Марсель
Марсель
Бенедетто 76
Радоньич 79
Лига 1, 14 тур

Лига 1,

14 тур

Франция
24 нояб. 2019, 23:00 МСК
24.11.2019, 23:00 МСК
воскресенье
Составы
Тулуза
мин
14
Доссеви
Матье Доссеви
90
9
Саного
Яя Саного
90
15
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
7
Градель
Макс Градель
90
30
Рейне
Баптист Рейне
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
5
Морейра
Стивен Морейра
90
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
18
Рохель
Агустин Рохель
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
2
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
13
Гонсалвес
Матье Гонсалвес
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
10
Исека
Аарон Исека
25
Саид
Уэсли Саид
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
10
Пайет
Димитри Пайет
90
12
Строотман
Кевин Строотман
90
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
8
Сансон
Морган Сансон
90
21
Ронье
Валентин Ронье
90
27
Лопес
Максим Лопес
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
76'
76'
90
32
Перрен
Лука Перрен
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
29
Шабролль
Флориан Шабролль
36
Аке
Марле Аке
28
Жермен
Валере Жермен
7
Радоньич
Неманья Радоньич
79'
33
Лихаджи
Исаак Лихаджи