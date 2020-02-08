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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Марсель
Марсель
Пайет 51
1:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 24 тур
Лига 1,
24 тур
Франция
8 февр. 2020, 19:30 МСК
8.02.2020, 19:30 МСК
суббота
Составы
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
18
Амави
Жордан Амави
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
10
Пайет
Димитри Пайет
51'
51'
90
8
Сансон
Морган Сансон
90
27
Лопес
Максим Лопес
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
28
Жермен
Валере Жермен
90
7
Радоньич
Неманья Радоньич
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
2
Сакаи
Хироки Сакаи
12
Строотман
Кевин Строотман
21
Ронье
Валентин Ронье
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
29
Шабролль
Флориан Шабролль
36
Аке
Марле Аке
Тулуза
мин
40
Калинич
Ловре Калинич
90
11
Буагар
Кентен Буагар
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
5
Морейра
Стивен Морейра
90
4
Габриэльсен
Рубен Габриэльсен
90
19
Диаките
Бафоде Диаките
90
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
10
Исека
Аарон Исека
90
25
Саид
Уэсли Саид
90
Запасные
30
Рейне
Баптист Рейне
18
Рохель
Агустин Рохель
13
Гонсалвес
Матье Гонсалвес
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис