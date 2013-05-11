Матч завершен
Марсель
Марсель
2:1
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 36 тур

Лига 1,

36 тур

Франция
11 мая 2013, 18:00 МСК
11.05.2013, 18:00 МСК
суббота
Составы