Матч завершен
Тулуза
Тулуза
0:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 18 тур

Лига 1,

18 тур

Франция
15 дек. 2012, 19:00 МСК
15.12.2012, 19:00 МСК
суббота
Составы