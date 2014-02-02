Матч завершен
Марсель
Марсель
2:2
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
2 февр. 2014, 22:59 МСК
2.02.2014, 22:59 МСК
воскресенье
Составы