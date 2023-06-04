Сассуоло - Фиорентина: 04 июня 2023 смотреть онлайн
Сассуоло
Сассуоло
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Сассуоло - Фиорентина: 04 июня 2023 смотреть онлайн

Фиорентина
Флоренция
Серия А, 38 тур

Серия А,

Италия
4 июня 2023, -:- МСК
4.06.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

26.02.2022 26 февр. 2022 сб 22:50
Сассуоло
2 : 1
Фиорентина
26.02.2022 26 февр. 2022 сб 22:50
Сассуоло
2
Фиорентина
1
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 14:30
Фиорентина
2 : 2
Сассуоло
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 14:30
Фиорентина
2
Сассуоло
2
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 19:00
Сассуоло
3 : 1
Фиорентина
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 19:00
Сассуоло
3
Фиорентина
1
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Фиорентина
1 : 1
Сассуоло
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Фиорентина
1
Сассуоло
1
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
Фиорентина
1 : 3
Сассуоло
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
Фиорентина
1
Сассуоло
3
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Сассуоло
1 : 2
Фиорентина
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Сассуоло
1
Фиорентина
2
29.04.2019 29 апр. 2019 пн 22:00
Фиорентина
0 : 1
Сассуоло
29.04.2019 29 апр. 2019 пн 22:00
Фиорентина
0
Сассуоло
1
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 14:30
Сассуоло
3 : 3
Фиорентина
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 14:30
Сассуоло
3
Фиорентина
3
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 19:00
Сассуоло
1 : 0
Фиорентина
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 19:00
Сассуоло
1
Фиорентина
0
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 17:00
Фиорентина
3 : 0
Сассуоло
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 17:00
Фиорентина
3
Сассуоло
0
07.05.2017 07 мая 2017 вс 16:00
Сассуоло
2 : 2
Фиорентина
07.05.2017 07 мая 2017 вс 16:00
Сассуоло
2
Фиорентина
2
12.12.2016 12 дек. 2016 пн 21:00
Фиорентина
2 : 1
Сассуоло
12.12.2016 12 дек. 2016 пн 21:00
Фиорентина
2
Сассуоло
1
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 16:00
Фиорентина
3 : 1
Сассуоло
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 16:00
Фиорентина
3
Сассуоло
1
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 21:00
Сассуоло
1 : 1
Фиорентина
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 21:00
Сассуоло
1
Фиорентина
1
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 20:00
Сассуоло
1 : 3
Фиорентина
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 20:00
Сассуоло
1
Фиорентина
3
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:45
Фиорентина
0 : 0
Сассуоло
24.09.2014 24 сент. 2014 ср 21:45
Фиорентина
0
Сассуоло
0
06.05.2014 06 мая 2014 вт 20:00
Фиорентина
3 : 4
Сассуоло
06.05.2014 06 мая 2014 вт 20:00
Фиорентина
3
Сассуоло
4
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:00
Сассуоло
0 : 1
Фиорентина
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:00
Сассуоло
0
Фиорентина
1

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