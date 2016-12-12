Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Калинич 10
Калинич 40
2:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Ачерби 76
Серия А, 16 тур

Серия А,

16 тур

Италия
12 дек. 2016, 21:00 МСК
12.12.2016, 21:00 МСК
понедельник
Микаэль Фаббри
Микаэль Фаббри
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
8
Весино
Матиас Весино
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
18
Сальседо
Карлос Сальседо
90
15
Оливера
Максимильяно Оливера
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
72
Иличич
Йосип Иличич
69
5
Бадель
Милан Бадель
90
9
Калинич
Никола Калинич
10'
40'
10', 40'
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
87
Запасные
1
Леццерини
Лука Леццерини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
31
Милич
Хрвойе Милич
6
Санчес
Карлос Санчес
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
24
Хаджи
Янис Хаджи
7
Сарате
Мауро Сарате
16
Тельо
Кристиан Тельо
26
Перес
Джош Перес
Сассуоло
мин
12
Сенси
Стефано Сенси
67
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
76'
76'
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
62
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
72
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
90
Рагуса
Антонио Рагуса
90
11
Дефрель
Грегор Дефрель
90
27
Риччи
Федерико Риччи
90
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
5
Антеи
Лука Антеи
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
20
Лирола
Поль Лирола
22
Маццителли
Лука Маццителли
10
Матри
Алессандро Матри
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
17
Пьерини
Николас Пьерини