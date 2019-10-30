Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Косово
Белоруссия
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Бога 24
1:2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Кастровилли 63
Миленкович 81
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
30 окт. 2019, 23:00 МСК
30.10.2019, 23:00 МСК
среда
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
9
Капуто
Франческо Капуто
90
8
Дункан
Альфред Дункан
90
10
Джуричич
Филип Джуричич
90
22
Тольян
Джереми Тольян
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
19
Романья
Филиппо Романья
90
7
Бога
Жереми Бога
24'
24'
90
2
Марлон
Марлон
90
Запасные
63
Турати
Стефано Турати
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
73
Локателли
Мануэль Локателли
23
Траоре
Хамед Траоре
11
Дефрель
Грегор Дефрель
Фиорентина
мин
10
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
24
Бенасси
Марко Бенасси
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
29
Дальберт
Дальберт
90
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
23
Венути
Лоренцо Венути
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
81'
81'
90
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
63'
63'
90
11
Соттиль
Риккардо Соттиль
90
Запасные
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
32
Расмуссен
Якоб Расмуссен
93
Терзич
Алекса Терзич
5
Бадель
Милан Бадель
16
Эйссерик
Валентин Эйссерик
18
Геззаль
Рашид Геззаль
15
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
27
Журковски
Шимон Журковски
28
Влахович
Душан Влахович