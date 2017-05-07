Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Политано 73
Иеммелло 85
2:2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Кьеза 37
Бернардески 90
Серия А, 35 тур

Серия А,

35 тур

Италия
7 мая 2017, 16:00 МСК
7.05.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
45
32
Дункан
Альфред Дункан
90
21
Аквилани
Альберто Аквилани
79
12
Сенси
Стефано Сенси
90
90
Рагуса
Антонио Рагуса
45
10
Матри
Алессандро Матри
71
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
30
Коста
Бриан Коста
40
Витали
Леонардо Витали
55
Летшерт
Тимо Летшерт
5
Антеи
Лука Антеи
20
Лирола
Поль Лирола
8
Бьондини
Давиде Бьондини
27
Риччи
Федерико Риччи
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
9
Иеммелло
Пьетро Иеммелло
85'
16
Политано
Маттео Политано
73'
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
90
15
Оливера
Максимильяно Оливера
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
16
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
77
8
Весино
Матиас Весино
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
37'
37'
62
9
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
31
Милич
Хрвойе Милич
18
Сальседо
Карлос Сальседо
72
Иличич
Йосип Иличич
21
Сапонара
Риккардо Сапонара
24
Хаджи
Янис Хаджи
27
Майстро
Фабио Майстро
30
Бабакар
Хума Бабакар
16
Тельо
Кристиан Тельо
10
Бернардески
Федерико Бернардески
90'
32
Млакар
Ян Млакар