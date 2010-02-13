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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Семиоли 16
Паццини 40
2:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
13 февр. 2010, 22:45 МСК
13.02.2010, 22:45 МСК
суббота
Эмидио Морганти
Эмидио Морганти
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
0
Сторари
Марко Сторари
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Дзаури
Лучано Дзаури
90
0
Губерти
Стефано Губерти
59
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Поли
Андреа Поли
76
0
Семиоли
Франко Семиоли
16'
16'
90
0
Паццини
Джампаоло Паццини
40'
40'
90
0
Поцци
Никола Поцци
71
Запасные
0
Гуардальбен
Маттео Гуардальбен
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
0
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
0
Падалино
Марко Падалино
0
Маннини
Даниеле Маннини
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Щепович
Стефан Щепович
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
11
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Сантана
Марио Сантана
16
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Донадель
Марко Донадель
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Фелипе
Фелипе
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
0
Болатти
Марио Болатти
0
Кейррисон
Кейррисон